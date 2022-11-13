Аргументы недели

98 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    В. самом заголовке - "Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки снарядов с обедненным ураном не выходя за рамки ме...Генсек НАТО Столт...
  • Вовладар Даров
    Идиот эта обезьяна в очках, со сморщенной задницей!Кирби назвал «иди...
  • Вовладар Даров
    Герой Прибалтики!Глава эстонского ...

Командование ВСУ приказало своим солдатам – россиян в плен не брать

Командование ВСУ приказало своим солдатам – россиян в плен не брать

Старобельское направление является правым флангом общих боевых порядков ВС РФ, здесь противник намеренно усиливает натиск, после успеха на нашем левом фланге, где ему без боя был отдан херсонский плацдарм.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх