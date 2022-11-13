Командование ВСУ приказало своим солдатам – россиян в плен не брать

Старобельское направление является правым флангом общих боевых порядков ВС РФ, здесь противник намеренно усиливает натиск, после успеха на нашем левом фланге, где ему без боя был отдан херсонский плацдарм.
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