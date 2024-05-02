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Закон, порядок, государство

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В Кузбассе полицейские задержали курьера-мошенника, который похитил у жительницы Прокопьевска около 4,5 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции «Тырган» ОМВД России по г. Прокопьевску обратилась 65-летняя местная жительница.

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