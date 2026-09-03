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Пятый канал

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Не хочет терять лицо: Прилучный подал иск к предпринимателю из Курска

Не хочет терять лицо: Прилучный подал иск к предпринимателю из Курска

Актер Павел Прилучный обратился в суд с иском к предпринимателю из Курской области из-за продажи футболок с его изображением без согласия.

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