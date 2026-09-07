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Пропавшего три дня назад в Брянске 14-летнего школьника нашли живым

Пропавшего три дня назад в Брянске 14-летнего школьника нашли живым

Правоохранители нашли 14-летнего подростка из Брянска, который исчез по дороге из школы домой. Об этом сообщила в «Максе» пресс-служба Следственного управления.

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