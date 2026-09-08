Goldman Sachs: нефть готова к прыжку до 120 долларов

Мировые цены на нефть могут возрасти до 120 долларов за баррель, если нападения на торговые суда на Ближнем Востоке станут происходить чаще, пишет Reuters со ссылкой на аналитику от Goldman Sachs.
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