В сентябре россияне купили рекордное количество премиальных автомобилей

Российский рынок премиальных автомобилей демонстрирует неожиданную динамику. После некоторого спада, продажи в сентябре 2024 года достигли своего максимального значения за последние пять месяцев, составив 14063 новых автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии