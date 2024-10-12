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За рулем

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В сентябре россияне купили рекордное количество премиальных автомобилей

В сентябре россияне купили рекордное количество премиальных автомобилей

Российский рынок премиальных автомобилей демонстрирует неожиданную динамику. После некоторого спада, продажи в сентябре 2024 года достигли своего максимального значения за последние пять месяцев, составив 14063 новых автомобиля.

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