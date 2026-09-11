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Царьград

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Yle сообщила о кормлении хищников в Хельсинки тушами из ДТП

Yle сообщила о кормлении хищников в Хельсинки тушами из ДТП

В зоопарке Хельсинки плотоядным животным, включая львов, дают мясо животных, погибших в ДТП. Полиция и охотники-добровольцы усыпляют пострадавших животных.

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