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В Орле прошёл урок первой помощи со стресс-тренингом

В Орле прошёл урок первой помощи со стресс-тренингом

В преддверии Всемирного дня оказания первой помощи, который отмечается 12 сентября, психологи ГУ МЧС России по Орловской области и специалисты областного Центра медицины катастроф провели мастер-класс для студентов Орловского базового медицинского колледжа.

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