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Дмитрий Медведев высказался о рисках искусственного интеллекта и необходимости регулирования

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём посте, озаглавленном «Про ИИ и конец света», обсудил вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и возможными угрозами для человечества.

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