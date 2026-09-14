Дмитрий Медведев высказался о рисках искусственного интеллекта и необходимости регулирования

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём посте, озаглавленном «Про ИИ и конец света», обсудил вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и возможными угрозами для человечества.
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