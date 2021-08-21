Позиция России предельно проста: для русофобов и нацистских последователей – двери должны быть плотно закрыты

«Единая Россия» готовит законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам Запрет предлагают вводить, если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.