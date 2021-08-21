Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    «Единая Россия» готовит законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам и русофобам закроют въезд не только в Росс...Позиция России пр...
  • novichokspb waisman
    Только бы успевать ловить и нейтрализовывать у себя в России крахаборов наших секретов. А то уже составляются списки ..."Русские великаны...
  • Виктор
    развели БАРДАК педерастов в своей стране!!!!!!!!!!!!!!!!!! Этих ссученых с гей пиндосами ГУЛАГ 10 ЛЕТ БЕС ПЕРЕПИ...Позиция России пр...

Позиция России предельно проста: для русофобов и нацистских последователей – двери должны быть плотно закрыты

Позиция России предельно проста: для русофобов и нацистских последователей – двери должны быть плотно закрыты

«Единая Россия» готовит законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам Запрет предлагают вводить, если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

Вернуться к статье
218
Обсудить
Вячеслав Тарасов
Русофобии тридцать лет. Но на пороге выборы, пора просыпаться. С добрым утром "Единая Россия".
Иван
Визы однозначно. А для явных бандеровцев- заборонено НАВСЕГДА!
Юрий Николаев
Вопрос_____ Почему эту тему подняли только на кануне выборов, а не за долго до этого?! А в общем 10000 раз СОГЛАСЕН! Но за границей понятно русофобов пруд пруди, а вот что Вы будете делать с русофобами МЕСТНОГО разлива?! С такой падалью типа явлинских, касьяновых, гозманов, сытиных и пр. падали?!!!!! Эти будут почище закордонных!
Liudmila Kosteley (Моисеева)
ЧЕХИЯ сюда не относится. В список не попала. А что со взрывами, так это подстава США, как и в Беласуси перед выборами, наших задержали. США, Англия и Украина мастаки на такие дела. И ещё, в Чехии празднуют ДВА дня День Победы. 8 мая по-Европейски. А 9 мая по -Советски. Так что, могут ехать застраивать СИБИРЬ.Кстати, некоторые чешские фирмы уже в 2014 году предоставили проекты "освоения" Сибири, для этого и фирмы зарегистрировали в РФ. И Крым первые признали Российским. И М.Земан, 2015 один приехал на Парад Победы в Москву.https://www.youtube.com/watch?v=v_lGv_Uy8Dg
Liudmila Kosteley (Моисеева)
https://www.youtube.com/watch?v=7iGlULEIzjI Вот Украина против М.Земана, за его дружбу с Россией.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Вот эти бандеровцы вместе с США и подставили Чехию.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Вот эти бандеровцы вместе с США и подставили Чехию, отомстили М.Земану.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
https://www.youtube.com/watch?v=182pLbUdyt4 Даже не смотря ни на что, в Чехии в этом году как обычно праздновали ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Вадим Мусаев
Наконец-то.
Крицкий Александр Иванович
Пока двери широко открыты и ещё и гражданство предоставляется и пенсии выплачиваются.
Майер Арманов
Это все хорошо, но уж лучше бы об улучшении жизни своего народа думали и перестали выводить деньги из страны на счета вражеских государств.
сергей кочегаров
Предложение хорошее, жаль только, что это очередная предвыборная агитка.
Мария Серпо
100%
Мария Серпо
Не хотят терять хлебной место
Лора Лора
Вы Мария устарели со своей злобой...или ...
Нина Шалева
Мы о русофобии писали много лет на имя ВВП.
Лора Лора
Я только за такой вариант! Молодцы ЕР работают Братья!
Григорий Давидян
Ага. Работают. А что им мешало сделать это в феврале, чтобы к маю принять закон в окончательном виде? А мешало то, что выборы в сентябре.
вага карлито
Дома нужен порядок в этом вопросе и если быть объективными до конца то формы русофобии не столь примитивны и обходят их без труда! Мало того зарабатывают таким образом на жизнь! Так сказать между строк! Так что система нужна которая будет подобное отслеживать но вот крику будет против много!
Виктор
развели БАРДАК педерастов в своей стране!!!!!!!!!!!!!!!!!! Этих ссученых с гей пиндосами ГУЛАГ 10 ЛЕТ БЕС ПЕРЕПИСКИ !!!!!!!!!!!!!!
Ольга Заварухина
«Единая Россия» готовит законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам и русофобам закроют въезд не только в Россию, но и во все страны ЕАЭС .Хрень полнейшая, а что дела с РУСОФОБАМИ из бывших киргыстанаОглы, казахстанаБайя, окраинохохляндии с ними то нет границ, перемещайся не хочу, русофобия "РАСЦВЕТАЕТ" круглогодично и в масштабах НЕЗАЛЕЖНИХ бывших "републик". Только один ПЕСКОВ ходит по нашей стране и ни чего "страшного" не видит, ОЗАБОЧЕННЫЙ постоянно. Короче очередная МУЛЬКА для народы перед выборами. Народ не видитесь на фантики ЕдРосов.

Картина дня

наверх