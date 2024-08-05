Сергей Юран: в ближайшие три‑четыре года никто не сможет составить настоящую конкуренцию «Зениту»

Все теперь зависит от желания самих петербуржцев Знаменитый в прошлом футболист, а теперь тренер и эксперт Сергей Юран в эфире «Матч ТВ» заявил, что в ближайшие годы никто не сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту».