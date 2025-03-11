Су-57Э: «А» пишем, «И» в уме? Ну что же, после новости о том, что Су-57Э будут поставлены Алжиру, есть смысл поразмышлять над вопросом того, что «сказал «А» — говори «И».
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Су-57Э: «А» пишем, «И» в уме? Ну что же, после новости о том, что Су-57Э будут поставлены Алжиру, есть смысл поразмышлять над вопросом того, что «сказал «А» — говори «И».
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