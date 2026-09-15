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В Алтайском крае РЖД выставили на торги железнодорожный путь

В Алтайском крае РЖД выставили на торги железнодорожный путь

Начальная цена — около 18,5 млн рублей Железная дорога, которую продают в Алтайском крае / Фото: РЖД РЖД продает один железнодорожный путь в Алтайском крае на станции Овечкино, сообщает ngs.

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