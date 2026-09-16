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Царьград

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Автомат спас офицера ВС РФ от осколка при обстреле на Украине

Автомат спас офицера ВС РФ от осколка при обстреле на Украине

Младший лейтенант Максим Ченцов из 27-й гвардейской мотострелковой дивизии избежал ранения благодаря автомату, который принял на себя осколок при миномётном обстреле на Днепропетровском направлении.

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