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Булитко из "Дизель шоу" показала, что с ней произошло после вакцинации: «Один побочный эффект у меня конечно есть»

Булитко из "Дизель шоу" показала, что с ней произошло после вакцинации: «Один побочный эффект у меня конечно есть»

Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко записала видео на четвертый день после вакцинации, показав «побочку» 38-летняя актриса недавно прошла вакцинацию от коронавируса и теперь каждый день записывает забавные видео, рассказывая об «изменениях».

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