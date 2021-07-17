Булитко из "Дизель шоу" показала, что с ней произошло после вакцинации: «Один побочный эффект у меня конечно есть»

Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко записала видео на четвертый день после вакцинации, показав «побочку» 38-летняя актриса недавно прошла вакцинацию от коронавируса и теперь каждый день записывает забавные видео, рассказывая об «изменениях».