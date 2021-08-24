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В какой малоизвестный факт об СССР трудно поверить, но он при этом является правдой?

В какой малоизвестный факт об СССР трудно поверить, но он при этом является правдой?

  Пожалуй, я бы назвал таким фактом платное образование. Действительно, почти общим местом в массовом представлении о стране советов является убеждение, что большевики сделали образование общедоступным и бесплатным почти сразу же после революции.

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Лидия Тимофеева
Моя мама пошла в школу в 1941, закончила, соответственно, в 1951, потом училась в университете. Бабушка воспитывала их с братом одна, причем образования у нее не было, работала она нянечкой, прачкой, уборщицей и тп. И 1) я никогда не слышала от мамы, что она училась платно и 2) думаю, бабушка со своей зарплатой такой расход просто бы не потянула.
Артем Казаков
Ну если Вы не слышали такого,это не означает.что такого не было. Моя мама,и её старшая сестра обучались платно в школе с 8 класса,и потом ещё в институте на первых курсах.А вот их младший брат, он учился уже бесплатно. Мало того, тётка учась в средней школе,успела захватить такой учебный предмет как логика,который был убран из школьных программ окончательно в 1955 году.До этого его отменяли в 1921 году,восстановили в 1931 по распоряжению Сталина и окончательно отменили при Хрущёве в рамках борьбы со "сталинизмом"
Лидия Тимофеева
Возможно, маме полагалось какая то льгота как дочери погибшего на войне
Артем Казаков
Да,такое вполне возможно.
Дмитрий Gold
Так вы и не спрашивали, у меня кроме родителей бабушка имеет высшее, она и в Смольном институте училась, когда большевики взяли власть, я бесплатно учился и внук на бюджете, может у ваша мама заслужила бесплатно учиться.
Лидия Тимофеева
Вот специально сейчас прогулялась по интернету. А разных источниках даже дата подписания и вступления в силу указа 1940 года тоже разная. Где 2 сентября, где 2 октября, а где и 26 октября.
Лидия Тимофеева
И ещё. Даже тут в статье нелепица. Постановление от 2 ОКТЯБРЯ предписывает ввести платкюу за обучение с 1 СЕНТЯБРЯ
Юрий Гаврилов
Таки плату за образование вводили в трудные времена существования СССР. Восстановление после войн,сами войны.Как только стало легче все платы отменили.
Надежда
Я училась бесплатно и мои дети тоже...Почему нас вынуждают чувствовать себя убого ущербными?Ну может наша страна не идеально.Кто идкален?однако горжусь СССР и своим прошлым.Я жила честно.Честнее чем сейчас
Дмитрий Gold
Сейчас подворовываете?
tosikibosiki
вполне
Нина Шалева
Такое ощущение, что готовят население за все абсолютно платить. Дескать, во всем мире за все платят. Но мы другой мир! У нас был бесплатный СССР.
Артем Казаков
Увы, но СССР не был бесплатным,вот от слова АБСОЛЮТНО.Просто за многие услуги с граждан на прямую денег не взимали,но тем не менее они были платными и граждане их оплачивали сами того не замечая.Существует много способов не явного сбора денег с граждан( налоги,акцизы,НДС,и т.д.) Мы вроде как и не отдаём деньги на прямую,но тем не менее платим.В СССР было тоже самое.Мы платили налоги,а из них государство уже оплачивало образование,медицину и т.д.
Дмитрий Gold
Но кто-то вспоминает бесплатные квартиры, мне не дали, но налоги платил по полной.
Алексей Смирнов
Всё верно, но постепенно советское государство эволюционировало и за все виды образования плата была отменена. Система образования или здравоохранения в последствии финансировалась за счёт налогов, продажи ресурсов и сверхприбыли предприятий. что практически не отражалось на благосостоянии граждан. А сейчас получается. что мы деградировали, раз вынуждены вновь оплачивать подобные услуги.

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