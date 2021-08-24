В какой малоизвестный факт об СССР трудно поверить, но он при этом является правдой?

Пожалуй, я бы назвал таким фактом платное образование. Действительно, почти общим местом в массовом представлении о стране советов является убеждение, что большевики сделали образование общедоступным и бесплатным почти сразу же после революции.
Пожалуй, я бы назвал таким фактом платное образование. Действительно, почти общим местом в массовом представлении о стране советов является убеждение, что большевики сделали образование общедоступным и бесплатным почти сразу же после революции.
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