Сенсация в Сочи и причины разгрома «Ленинградца»…

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Первая лига Pari. 12-й тур Второй игровой день 12-го тура прошёл с участием трёх команд, ставящих перед собой задачу повышения в классе, тем более что в двух из них - в «Урале» и в «Сочи» - не понаслышке знают, что такое Премьер-лига.