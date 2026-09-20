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Спорт Уик-Энд

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Сенсация в Сочи и причины разгрома «Ленинградца»…

Сенсация в Сочи и причины разгрома «Ленинградца»…

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Первая лига Pari. 12-й тур Второй игровой день 12-го тура прошёл с участием трёх команд, ставящих перед собой задачу повышения в классе, тем более что в двух из них - в «Урале» и в «Сочи» - не понаслышке знают, что такое Премьер-лига.

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