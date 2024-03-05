FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Надо было изъять.  пока не переписала, за предательство.Ветлицкая избавил...
  • Игорь Петров
    Военные оценили р...
  • Сергей Кириченко
    Интересно... У некоторых дочери превзошли! А у некоторых - природа отдыхает!  Например, у Салтыковой... А дочь точно ...Дочери первых кра...

Белый дом заявил о движении ВСУ в неправильном направлении 

Белый дом заявил о движении ВСУ в неправильном направлении 

Тем временем Госдеп заявил, что у Украины припасены “сюрпризы” для российских военных. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ при сдвижении оборонительных линий выбрали неправильное направление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх