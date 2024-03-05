Белый дом заявил о движении ВСУ в неправильном направлении 

Тем временем Госдеп заявил, что у Украины припасены “сюрпризы” для российских военных. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ при сдвижении оборонительных линий выбрали неправильное направление.