Белый дом заявил о движении ВСУ в неправильном направлении 

Тем временем Госдеп заявил, что у Украины припасены “сюрпризы” для российских военных. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ при сдвижении оборонительных линий выбрали неправильное направление.
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