Концерт для бойцов СВО прошел в Самарском госпитале ветеранов войн

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова, который на постоянной основе оказывает культурно-художественную поддержку участникам специальной военной операции.
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