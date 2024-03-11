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Военное обозрение

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Нардеп ВРУ предложил уволить из ВСУ «отказников», чтобы увеличить выплаты «боевых» находящимся на передовой

Нардеп ВРУ предложил уволить из ВСУ «отказников», чтобы увеличить выплаты «боевых» находящимся на передовой

Накануне главком ВСУ Сырский предложил Зеленскому мотивировать военных двойными выплатами боевых.

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