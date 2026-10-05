Мошенники придумали новую схему с кражей данных карт через QR-коды

Аналитики зафиксировали новую волну мошенничества с QR-кодами, нацеленную на хищение денег граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Крайне туманная ...
- Чудо в Тихом океа...
- ВА Двойная жизнь Сос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым