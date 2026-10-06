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Роспотребнадзор назвал циркулирующие в России вирусы

Роспотребнадзор назвал циркулирующие в России вирусы

В России циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Вирусы негриппозной этиологии составляют 98,5% среди циркулирующих респираторных вирусов.

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