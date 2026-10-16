Reuters: «русский вопрос» может поссорить Южную Корею и Европу

Южнокорейский контейнеровоз «PanStar Acro» вернулся в порт Пусан спустя 50 дней после начала рейса в европейские порты через арктический маршрут и Сеул планирует продвигать судоходство в этом регионе, однако здесь он рискует связями с союзниками, пишет агентство Reuters.
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