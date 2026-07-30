«Ноа» вышел в 3-й раунд ЛК, «Пюник» вылетел от «Дебрецена»

Вице-чемпион Армении «Ноа» пробился в третий раунд квалификации Лиги конференций УЕФА. В ответном поединке армянский коллектив одолел молдавский «Зимбру» со счётом 2:1, установив итоговое преимущество по сумме двух встреч — 3:2.