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Форвард «Динамо» Якоб Лилья назвал Овчекина лучшим хоккеистом в истории

Форвард «Динамо» Якоб Лилья назвал Овчекина лучшим хоккеистом в истории

Шведский новичок московского «Динамо» Якоб Лилья поделился мнением о величайшем хоккеисте в истории. Игрок национальной сборной Швеции признался, что считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина одним из лучших хоккеистов всех времен.

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