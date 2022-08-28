Форвард «Динамо» Якоб Лилья назвал Овчекина лучшим хоккеистом в истории

Шведский новичок московского «Динамо» Якоб Лилья поделился мнением о величайшем хоккеисте в истории. Игрок национальной сборной Швеции признался, что считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина одним из лучших хоккеистов всех времен.