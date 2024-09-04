В Госдуме вдруг озаботились будущей судьбой YouTube на территории России

https://ruinformer.com/page/v-gosdume-vdrug-ozabotilis-budus. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы YouTube, а также о его будущем на территории России.