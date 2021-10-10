На острове Пальма в субботу вечером обрушился северный склон кратера вулкана

МАДРИД, 10 окт - РИА Новости. Северная сторона кратера вулкана на гряде Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова, Испания) обрушилась в субботу вечером, сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN).
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