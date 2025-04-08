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Депутат Госдумы: в 2026 году получателям страховых пенсий дважды повысят выплаты

Депутат Госдумы: в 2026 году получателям страховых пенсий дважды повысят выплаты

С января 2026 года в России будет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

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