Китайский ИИ, который изменит правила игры в мире технологий Юлия СоколоваВ мире технологий и искусственного интеллекта появился новый игрок, который, похоже, готов не только занять свою нишу, но и создать настоящую бурю на рынке.
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