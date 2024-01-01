Макгрегор назвал дату возвращения в октагон и имя своего соперника

Звездный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор анонсировал свой следующий поединок. “Ноториус” опубликовал в социальных сетях предновогоднее видео, в котором рассказал, что его возвращение в октагон должно состояться 29 июня 2024 года.