Макгрегор назвал дату возвращения в октагон и имя своего соперника

Звездный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор анонсировал свой следующий поединок. “Ноториус” опубликовал в социальных сетях предновогоднее видео, в котором рассказал, что его возвращение в октагон должно состояться 29 июня 2024 года.
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