Последние договоренности, достигнутые на завершившейся встрече министров финансов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), зададут курс на углубление регионального финансового сотрудничества и создадут импульс для принятия решений в финансовой сфере на предстоящей встрече экономических лидеров АТЭС.
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