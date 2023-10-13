Для замены умершего актера озвучивания в Cyberpunk 2077 был использован ИИ По слов...

Для замены умершего актера озвучивания в Cyberpunk 2077 был использован ИИПо словам представителей компании, при создании своего последнего релиза польский разработчик видеоигр CD Projekt использовал технологию искусственного интеллекта для воссоздания голоса ушедшего из жизни актера.
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