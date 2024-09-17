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Алаудинов: российские силы закрепляются в Борках под Курском

Алаудинов: российские силы закрепляются в Борках под Курском

Российские военные продолжают закрепляться на территории населенного пункта Борки в Курской области. Подробности озвучил в беседе с ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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