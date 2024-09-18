О готовности 300 котельных и сетей к зиме рассказали в правительстве Карелии

На заседании правительства республики обсудили подготовку к новому отопительному периоду. Как отметил глава Карелии, готовясь к зиме 2024/2025, теплоснабжающие и ресурсоснабжающие организации выполнили огромный объем работ по замене и восстановлению сетей, ремонту оборудования и созданию необходимого запаса топлива.