Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Ванкувер» продлил вратаря ДиПьетро на год, контракт двусторонний. Клуб может его обменять

«Ванкувер» продлил вратаря Майкла ДиПьетро на год, контракт двусторонний. По данным CapFriendly, игрок принял квалификационное предложение клуба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх