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    Эту премию повесят на шею любой шавке- Моське , лишь бы она тявкала на Россию !Навальный попал в...

Я вам не жертва: Бородина обвинила судей «Ледникового периода» в предвзятости

Я вам не жертва: Бородина обвинила судей «Ледникового периода» в предвзятости

Российская телеведущая Ксения Бородина, выступающая в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым в очередном выпуске проекта «Ледниковый период», призналась в своем Instagram, что у неё был «очень эмоциональный и тяжелый прокат» в субботу, 16 октября.

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