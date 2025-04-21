На свердловских дорогах всплеск ДТП из-за погодных условий

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 73 ДТП. В восьми авариях были пострадавшие – травмы получили десять человек, в том числе один ребенок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии