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Мировое обозрение

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Команда, доставившая помощь в зону проведения СВО, вернулась домой

Команда, доставившая помощь в зону проведения СВО, вернулась домой

/mediafiles/2023/10/IMG_4558.mp4 Команда «ZOV поддержим наших!» вернулась из поездки в зону проведения СВО, куда вместе с агентством ANNA NEWS доставила партию помощи бойцам 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

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