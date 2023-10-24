Команда, доставившая помощь в зону проведения СВО, вернулась домой

/mediafiles/2023/10/IMG_4558.mp4 Команда «ZOV поддержим наших!» вернулась из поездки в зону проведения СВО, куда вместе с агентством ANNA NEWS доставила партию помощи бойцам 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.
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