Стеф Карри близок к возвращению в строй, может сыграть против «Санз» во вторник

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри близок к возвращению в строй после травмы. Карри может сыграть против «Санз» во вторник, в списке травмированных отмечается, что 2-кратный MVP готов выйти на площадку.
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