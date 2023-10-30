В Крыму задержали мужчину за передачу ВСУ данных об оборонительных сооружениях

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Севастополе по подозрению в государственной измене россиянина, который передал украинской стороне информацию об оборонительных укреплениях Крыма.
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