Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Суки.Украинские военны...
  • Олег Самойлов
    Все мне понятно, одного не могу уразуметь: Вы ВТОРОЙ мой коммент прочитали? Он САМЫЙ коротенький из предыдущих ответо..."В таких городах,...
  • Одиссей
    у нас нет оснований для спора: я во многом,если не во всем с Вами согласен. И даже писал об этом. Вероятно, Вы меня п..."В таких городах,...

Обычная школа Калининграда... Ау... и что дальше?

В первом классе школы Калининграда треть учеников не знает русского языка — недовольным родителям директор предложила либо сменить школу, либо «учить узбекский»В первом классе школы №7 в Калининграде учатся 6 детей мигрантов, абсолютно не знающие русского языка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх