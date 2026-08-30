Новосибирские специалисты вылечили от рака 300 животных новым способом терапии

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты из Новосибирска вылечили почти 300 кошек и собак методом нейтронозахватной терапии, при которой облучение разрушает опухолевые клетки, почти не повреждая здоровые ткани.
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