Палата представителей США одобрила выделение помощи Израилю без Украины

После одобрения в нижней палате Конгресса документ должен поступить в Сенат Конгресса США.<strong>Палата представителей США приняла республиканский план помощи Израилю на сумму $14,3 млрд без упоминания Украины.
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