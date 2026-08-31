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A Carol Burnett Show Spin-Off Nearly Destroyed One Of The Star's Closest Friendships

A Carol Burnett Show Spin-Off Nearly Destroyed One Of The Star's Closest Friendships

"The Carol Burnett Show" inspired a spin-off that was canceled after two seasons. However, it was revived, causing a fracture between Burnett and her co-star.

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