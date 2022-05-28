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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла в Новосибирской области

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла в Новосибирской области

Сейсмологи сообщили о землетрясении в Новосибирской области на территории Искитимского района. Специалисты зафиксировали подземные толчки около 06:19 по местному времени, говорится на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

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