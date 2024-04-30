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Военные новости ★ спецоперация

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Зеленский обвинил НАТО в невыполнении двух «важнейших» пунктов по поддержке украинской армии

Зеленский обвинил НАТО в невыполнении двух «важнейших» пунктов по поддержке украинской армии

НАТО не выполняет взятые на себя обязательства, есть два «важнейших» пункта по поддержке украинской армии, которые до сих пор не реализованы.

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