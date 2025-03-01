Офицер ВСУ сдался русским бойцам и вывел их из окружения в Курской области

Рядовой с позывным Сокол рассказал о спасении благодаря сдавшемуся в плен украинскому военному.Сдавшийся в плен офицер Вооружённых сил Украины помог русским бойцам, которые после боя попали в окружение противника в Новоивановке в Курской области.
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