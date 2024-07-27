Котопёс недели: ласковая собака Мэйбл и игривый котенок Пинки ждут встречи со своими людьми

Две суперпитомицы находятся в активном поиске хозяев и дома. фото: фонд «Возьми счастье в дом» Мы продолжаем знакомить тебя с животными из приютов, так как убеждены, что из них получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.
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