Ощутим в августе «Дыхание огня»: форум керамистов пройдет в Приморье

Этот уникальный проект основатели мастерской Наталья и Максим Христенко реализуют на средства гранта президента Российской Федерации — в рамках программы поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Этот уникальный проект основатели мастерской Наталья и Максим Христенко реализуют на средства гранта президента Российской Федерации — в рамках программы поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
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