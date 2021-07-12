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Ощутим в августе «Дыхание огня»: форум керамистов пройдет в Приморье

Ощутим в августе «Дыхание огня»: форум керамистов пройдет в Приморье

Этот уникальный проект основатели мастерской Наталья и Максим Христенко реализуют на средства гранта президента Российской Федерации — в рамках программы поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

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