Адские десантники всех платформ, соединяйтесь! Рейтинг Helldivers 2 начал падать и в PlayStation StoreПока Arrowhead в Discord высказывается в поддержку сообщества Helldivers 2 и переводит стрелки на Sony, игроки с PlayStation в знак солидарности поддержали боевых товарищей из Steam.