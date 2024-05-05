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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Адские десантники всех платформ, соединяйтесь! Рейтинг Helldivers 2 начал падать ...

Адские десантники всех платформ, соединяйтесь! Рейтинг Helldivers 2 начал падать ...

Адские десантники всех платформ, соединяйтесь! Рейтинг Helldivers 2 начал падать и в PlayStation StoreПока Arrowhead в Discord высказывается в поддержку сообщества Helldivers 2 и переводит стрелки на Sony, игроки с PlayStation в знак солидарности поддержали боевых товарищей из Steam.

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