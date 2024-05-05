Адские десантники всех платформ, соединяйтесь! Рейтинг Helldivers 2 начал падать и в PlayStation StoreПока Arrowhead в Discord высказывается в поддержку сообщества Helldivers 2 и переводит стрелки на Sony, игроки с PlayStation в знак солидарности поддержали боевых товарищей из Steam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)